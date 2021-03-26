الاتحاد الأوروبي: رفع اسم وزير الدفاع الليبي السابق من قائمة العقوبات

قرر الاتحاد الأوروبي رفع اسم خليفة الغويل، رئيس وزراء ووزير دفاع في حكومة الإنقاذ الوطني سابقا، اليوم الجمعة، من قائمة عقوباته الخاصة في ليبيا.ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات وهيئات ليبية، بسبب قيامها بأعمال تسهم في تهديد وزعزعة الاستقرار والسلام والأمن، وتعرقل عملية الانتقال السياسي في البلاد.وكانت بروكسل قد أضافت اسم الغويل على لائحة العقوبات عام 2016، بتهمة عرقلة الحل السياسي، حيث منع من دخول أراضي دول الاتحاد وتم تجميد أصول أمواله.وتعهد الاتحاد الأوروبي بالاستمرار بدعوة المجتمع الدولي وكل الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية للالتزام بالقرارات الأممية الخاصة بحل النزاع في هذا البلد.