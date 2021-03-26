قادة الإمارات يعزون السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج.كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس السيسي.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد المصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج، إلى 114 حالة إصابة، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة حتى الآن.