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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فيديو صادم.. كاميرا مراقبة تكشف لحظة تصادم قطارى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:16 م
تصادم قطارين سوهاج
تصادم قطارين سوهاج
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رصدت كاميرات مراقبة لحظة تصادم قطاري سوهاج، اليوم الجمعة.

وكشف الفيديو لحظة التصادم التي صاحبها انفجار وركام هائل عند قرية الصوامعة بسوهاج.

وكان رئيس الوزراء و5 من الوزراء قد توجهوا إلى سوهاج لمتابعة تداعيات الحادث.

وقد توجه مصطفى مدبولي مع كلٍ من وزراء التعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي إلى سوهاج، لزيارة مصابي الحادث، ومتابعة إجراءات التعامل معه.

وكلف مدبولي بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحادث، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

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