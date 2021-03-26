محافظ بنى سويف: الرئيس يؤمن بالشباب وقدرتهم على بناء مصر الحديثة

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بالطفرة التي يشهدها العالم المعاصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن رؤية مصر 2030 التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترتكز على محاور ومحددات التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي.وأشار إلى أن من أهم محاور الرؤية التنموية المصرية بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.وأكد محافظ بني سويف أنه لأكثر من عام، منذ أن أسند له الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية كأصغر محافظ شاب في تاريخ مصر، والتي اعتبرت خطوة عملية ونتيجة واضحة من ثمار توجه الدولة في ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بشباب الأمة المصرية وبقدراتهم في بناء مصر الحديثة التي يطمح إليها كل مصري، حيث تم من خلال منظومة عمل غير تقليدية ووفق رؤية شبابية وجهود متواصلة "على مدار أشهر مضت" إطلاق أول استراتيجية تنموية محلية لـ 10 سنوات مقبلة.وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف الرؤية المصرية الشاملة 2030، والدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة، حيث اشتملت تلك الاستراتيجية المحلية على 6 قطاعات رئيسية، وكان من أهمها تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف استثمار موارد المحافظة في هذا المجال، واستثمار التوجه الحالي للدولة المصرية نحو بناء مصر الرقميةونوه المحافظ عن بعض تفاصيل الجهود المبذولة في هذا المجال والتي بدأت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال الاستفادة من كل المقومات المتاحة، والتي قد حققت بعض الخطوات المميزة، فضلا عن تبنى مشروع تفعيل برنامج "الذاكرة المؤسسية" وتنفيذه بمكونات الجهاز التنفيذي للمحافظة، وبالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي بالمحافظة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أثناء مشاركته "ممثلا عن الشباب العربي" في فعاليات منتدى المرأة العربية في نسخته الثالثة، والذي يحمل عنوان التحول والشمول الرقمي، والذي استضافته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاعة الأندلسية، ونظمه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بالتعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة منظمات المجتمع المدني"، والذي شهد حضور عدد من الوزراء، وكبار الشخصيات البارزة مجتمعيا في مختلف المجالات، وكبار مسئولي المجتمع المدني، ومسئولي عدد من المنظمات العالمية التابعة للأمم المتحدة.حيث تم تكريم محافظ بني سويف في محور أفضل برنامج للتنمية المستدامة وتمكين المرأة في ظل جهود مواجهة تداعيات كورونا، ونظرا لجهوده ورعايته ودعمه المميز للمرأة السويفية في مختلف القضايا التي تهمها، وتتعلق بنواحي حياتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال التعاون والدفع بجهود المجلس القومي للمرأة والجهات المجتمعية العاملة في هذا المجال.وأعرب المحافظ عن سعادته اليوم بتواجده ممثلا عن الشباب العربي، وأنه ضمن المكرمين اليوم وأن ذلك يعد تكريما وتتويجا لجهود منظومة العمل بالكامل داخل محافظة بني سويف، والتي تعمل بروح الفريق الواحد وفق رؤية موحدة وأهداف محددة ومتكاملة يشترك في تنفيذها كوادر وقيادات شبابية، والخبرات التنفيذية والأكاديمية الذين تزخر بهم المحافظة.وأشار المحافظ إلى أنه في ظل الاهتمام الواضح خلال السنوات السبع الماضية بالمرأة المصرية، ضمن استراتيجية متكاملة تبنتها القيادة السياسية كمحور رئيسي ضمن رؤية مصر 2030 لبناء مصر الحديثة، من خلال الاعتماد على طاقات كل المصريين بكل فئاتهم، مؤكدا على أنه على مدار تلك الفترة شهدت انتصارا للمرأة المصرية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، مما ساهم في تعظيم دورها المحوري في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته.وأكد على أن المرأة وقضاياها المجتمعية في مقدمة أولويات خطة المحافظة التنموية، وذلك من خلال العمل على النهوض بها في مختلف المجالات، والاستفادة من قدراتها على كافة المستويات، عن طريق الدفع بجهود المجلس القومي للمرأة، وتحفيز الشراكة وتعظيم أوجه الدعم المتاحة في مجال تدعيم القيادة النسائية، والتي أثبتت تفوقها وتميزها في ملفات حيوية داخل أروقة العمل التنفيذي بالمحافظة، وتم تنفيذ برنامج تدريبي للقيادة الفاعلة لـ140 سيدة من كل الفئات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت شعار "نحو قيادة نسائية فاعلة".