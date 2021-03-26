نقيب المعلمين يوجه أعضاء الفرعيات بالتبرع بالدم لصالح مصابى قطارى سوهاج

وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جميع أعضاء النقابات الفرعية، واللجان النقابية، في سوهاج وأسيوط، وكل اللجان الفرعية القريبة من حادث قطاري الصعيد، للتبرع بالدم في المستشفيات المتواجد بها المصابون، خاصة التي تحتاج نقل دم للمصابين بشكل عاجل في مستشفيات طهطا، وسوهاج التعليمي، والمراغة، وسوهاج العام، وتقديم كل مساعدة للمصابين وأسر المتوفين وذويهم، كواجب مجتمعي وتكاتف مع أهالينا أسر المتوفين والمصابين في هذا الحادث الأليم.ووضع نقيب المعلمين، جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية بمحافظات الصعيد، فى حالة استعداد طوال الوقت، لتقديم كل المساعدة الممكنة، لأهالي المتوفين والمصابين في حادث تصادم قطاري ركاب بطهطا في سوهاج والذي وقع ظهر اليوم.وطالب الزناتي، جميع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بسوهاج وأسيوط، بتوفير كل احتياجات المصابين بالمستشفيات وذويهم القائمين على رعايتهم بالمستشفيات بشكل يومي وتقديم تقرير بما تم تنفيذه، موضحا أن النقابة العامة للمعلمين سوف تيسر أي إجراءات تستطيع تقديمها للمصابين وأسر المتوفين.ووجه نقيب المعلمين خالص العزاء لأسر المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الأليم.وكان قد أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع أعداد المصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج، إلى 114 حالة إصابة، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة حتى الآن.