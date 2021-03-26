النمسا تسجل 3 آلاف و895 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، 3 آلاف و895 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 530 ألفًا و288 حالة، وقد تعافى منهم 486 ألفًا و88 حالة، فيما توفي 9 آلاف و200 حالة.وأشارت إلى أنه يتواجد بالمستشفيات 2151 حالة، منهم 463 حالة في العناية المركزة، فيما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليون و440 ألفا و434 حالة.وأوضحت أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند (121)، وكارينثيا (180)، والنمسا السفلى (834)، والنمسا العليا (688)، وسالزبورغ (191)، وستيريا (486)، وتيرول (310)، وفورارلبرغ (63)، وأخيرا العاصمة فيينا (1022) حالة.