شاهد عيان: أخرجنا 20 جثة و50 مصابًا من قطارى سوهاج «صور»

قال خالد بدران، أحد شهود العيان على حادث قطاري سوهاج، إنه في تمام الساعة ١١:٤٥ صباح اليوم وقع حادث التصادم، وقام الأهالي بمساعدة المصابين وتمكنوا من إخراج أكثر من ٢٠ جثة كانت موجودة بين عربات القطار، وإنقاذ حوالي ٥٠ مصابا مستخدمين عصا حديدية لإخراجهم من بين حديد عربات القطار وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى من الحادث.وتابع أنه حث الأهالي على التبرع بالدم لإنقاذ المصابين داخل المستشفيات، وبالفعل استجاب جميع أهالي القرية والقرى المجاورة، لافتا إلى أن عربات الإسعاف جاءت خلال ساعة تقريبًا من وقوع الحادث بسبب صعوبة السير على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن رجال الإسعاف قاموا بنقل جميع الحالات إلى المستشفيات خلال دقائق وساعدوا جميع المصابين.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسئوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".