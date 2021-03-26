الصحة: تجهيز مستشفيات المنيا وأسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الطائرة التى أقلعت من مطار القاهرة تحمل 20 فريقا من الأطقم الطبية في مختلف التخصصات الطبية لدعم مستشفيات محافظة سوهاج، وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.وأوضح أن الأطقم الطبية تضم تخصصات عظام ومخ وأعصاب وجراحة وجه وفكين وغيرها من التخصصات الطبية، لافتًا إلى أن الطائرة ستصل مطار سوهاج خلال دقائق.وكشف عن تجهيز مستشفيات المنيا وأسيوط لاستقبال أى حالات في حادث تصادم قطارى سوهاج.يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.