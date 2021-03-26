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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أعالي البحار.. أبرز المعلومات عن قاطرتي سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:55 م
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تشارك قاطرتا "بركة 1، وعزت عادل" في سحب السفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، الجانحة بقناة السويس، مع 9 قاطرات آخرين في محاولة جديدة لعملية تعويم السفينة عقب الانتهاء من أعمال التكريك.

تنشر "الدستور" أبرز المعلومات عن القاطرتين المشاركتان ضمن 9 آخرين في عملية سحب السفينة.

ويطلق عليهما اسم أعالى البحار لأنها متعددة المهام، وهم الأقوى في الشرق الأوسط بقوة سحب مستمر تصل الى 160 طن والسرعة: 17.5 عقدة، ويبلغ الطول: 69.2 متر، والعرض: 15.5 متر، فيما يبلغ العمق 7.4 متر، والغاطس 6.4 متر، والوزن الكلى 2320 طن، ومساحة السطح 434 متر مربع مع قوة 15 طنمتر مربع، مجهزة بأربعة محركات ديزل كلًا منهم 3990 حصان عند 600 لفةالدقيقة، والمدى البحرى: 6000 ميل بحريًا.

بالإضافة إلى أنها مجهزة بعدد اثنين مضخة إطفاء تضخ كلًا منهما 3600 م3ساعة وعدد2 مدفع ضخ للمياه يتم التحكم فيهما عن بعد من غرفة القيادة "ويصل ارتفاع عمود المياه إلى 150 متر فوق سطح البحر وطول مسار المياه إلى 193 متر"، ومجهزة بخزان سعة 200 م3 للتمكن من المشاركة في عمليات مكافحة التلوث وتخفيف الحمولة.

نفذت العديد من عمليات القطر الناجحة في أعالي البحار لحفارات البترول والأحواض العائمة والسفن والصالات ومنصات البترول.

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