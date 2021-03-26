فريق من النيابة العامة يعاين حادث القطارين بسوهاج ويستمع للشهود

حضر فريق من النيابة العامة بمحافظة سوهاج، تحت إشراف المستشار أحمد حلمي، المحامي العام لنيابات سوهاج، لمعاينة حادث قطار سوهاج الذي وقع ظهر اليوم، بمعاينة القطارين وطلب تحريات المباحث حول أسباب الحادث.كما انتقل فريق النيابة إلى كل من مستشفى طهطا المركزي والمراغة والمستشفى الجامعي لسماع أقوال الضحايا والمصابين وسماع شهود العيان حول الحادث.كما تمت الاستعانة بعدد من أوناش السكة الحديد وعدد من الرافعات لرفع حطام الحادث والبحث عن ضحايا آخرين.الصحة: 108 مصابين و32 وفاة في حادث تصادم قطارين بسوهاجوكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.