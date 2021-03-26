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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وفد «نقل البرلمان» يتوجه إلى سوهاج لمتابعة تداعيات حادث القطارين

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:11 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تشكيل وفد من أعضاء اللجنة لمتابعة أحداث قطارى سوهاج، والوقوف على الإجراءات والخطوات ومتابعة التحقيقات، في إطار الدور المنوط باللجنة، تمهيدا لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأمر عقب الانتهاء من تحقيقات النيابة وما ستسفر عنه نتائج اللجنة الفنية.

وقال عابد إن اللجنة التي توجهت منذ قليل إلى سوهاج لمتابعة الواقعة مع الجهات التنفيذية المختصة، تضم في عضويتها كلا من النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، ورئيس اللجنة المصغرة، وعضوية النائب اللواء حسام عاشور عضو اللجنة، والنائب أحمد سعد عضو اللجنة، والنائب مصطفى محمود عضو اللجنة.

وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات أن الوفد سيلتقي أهالي الشهداء لتقديم التعازي، وأيضا سيزور المصابين للتأكد من تلاقيهم العلاج اللازم.

وأجري النائب علاء عابد، في وقت سابق، اتصالا هاتفيا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة السكة الحديد، وكذلك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ لمتابعة تفاصيل الحادثة لحظة بلحظة، بالإضافة لمتابعة تحقيقات النيابة.

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