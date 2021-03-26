الأمن يكشف لغز فيديو صراخ طفل داخل شقة بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك"، يتضمن صراخ أحد الأطفال داخل إحدى الشقق بأسوان.رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن "صراخا" لأحد الأطفال من داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسوان، وقيام أحد الأشخاص بسؤال قاطن الشقة لتكرار صراخ الطفل، حيث قرر قاطن الشقة بأنه خال الطفل ويقوم بتأديبه.بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد قاطني الشقة وتبين أنهم كل من (أحد الأشخاص ومقيم برفقته شقيقته ونجلها طفل "7سنوات").وباستدعائهم ومناقشتهم أفادا بأن الطفل معتاد الهرب من المنزل، وأن خاله يقوم بتأديبه لمنعه من تكرار ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.