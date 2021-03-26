الأوقاف: 10 آلاف لأسرة المتوفى و5 آلاف للمصاب بحادث قطارى سوهاج

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مساعدة عاجلة قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وخمسة آلاف جنيه لكل مصاب في حادث قطاري سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة ومن واقع الكشوف التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه.

وقال وزير الأوقاف، إن ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وحرصا منها على الإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية في تخفيف معاناة أي مكروب، وحرصا من وزارة الأوقاف كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدي دورها المنوط في خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية كون أبناء هذا الوطن جميعا لحمة واحدة.

وتابع: "كلنا في خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق في كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه والإسهام في رفع أو تخفيف المعاناة عنهم".