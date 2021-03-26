«الهلال الأحمر» يدفع بفرق الطوارئ لموقع حادث قطارى سوهاج

رفعت جمعية الهلال الأحمر المصري حالة الطوارئ في إقليم وسط الصعيد ودفعت بعدد من فرق الاستجابة للطوارئ وفرق الدعم النفسي من محافظات سوهاج وقنا وأسيوط، بالإضافة لتفعيل خطة الدعم والإزاحة للفرق المجاورة، عقب حادث تصادم قطاري سوهاج.وقامت فرق الهلال الأحمر المصري بتقديم الإسعافات الأولية في موقع الحادث، وكذلك فرق الدعم النفسي لأسر وأهالي الضحايا والمتوفين في المستشفيات.وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أنه جار التنسيق مع مجلس الوزراء بخصوص صرف تعويضات ضحايا حادث قطار سوهاج وتعويض أهالي الضحايا والمصابين.أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.