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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطوات تقديم تظلم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 عبر الرابط الرسمي

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:08 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
أسماء منصور
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يبحث المواطنون عن خطوات تقديم تظلم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 عبر الرابط الرسمي، وتم إطلاق هذه المبادرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير شقق ملائمة وبسعر مناسب، وكذلك فترة تقسيط يتحملها المواطنون من محدوددي الدخل للتخفيف من العبء المادي عليهم وضمان سكن ملائم لهم.

وهناك بعض المواطنين ممن تقدموا للحصول على شقق الإسكان الإجتماعي في الفترة الحالية الأعلان الرابع عشر ولم يحالفهم الحظ لعدم إستكمال أوراقهم والخبر السار لهؤلاء المواطنين، أنه بإمكانهم تقديم تظلم الآن للحصول على شقق الأسكان الإجتماعي حيث تم فتح باب التظلم الإعلان الرابع عشر بدءًا من يوم الأحد 28 مارس الجاري، وسيستمر تقديم التظلمات متاح أمام المواطنين حتي بوك الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وتعرض الدستور في السطور التالية خطوات تقديم تظلم شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 14 عبر الرابط الرسمي

خطوات تقديم تظلم شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 عبر الرابط الرسمي


_الخطوة الأولي للقيام بالتظلم هي الدخول على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي التظلمات من هنا

_بعدها ينبغي علي المواطن كتابة الرقم القومي الخاص به،ثم تقديم التظلم.

_وينبغي علي من يقوم بالتظلم المتقدم باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ثم الضغط إرسال.

وستدرس الجهات المختصة التظلمات وتنشر نتيجتها بعد مدة زمنية تبلغ شهر يا من غلق باب التظلم

يسمح للمتقدمين بعمل التظلمات في حالة استيفاء أو استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز "في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم".

خطوات تقديم تظلم شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان 14 

جدير بالذكر أنه لا يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط التي تتمثل في التالي

- في حال حصول مقدم الطلب مسبقا علي وحدة من مبادرة الإسكان الإجتماعي أو أحد أفراد أسرته

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_زيادة سن المتقدم عن خمسون عاما

-ثبات تنوع الدخل الشهري وزبادتة عن ٦ آلاف جنيه

_ في حال عدم إستكمال الأوراق اللازمة للتقدم.

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