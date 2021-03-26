شعيب يتفقد أعمال إنشاء بوابة مطروح الجديدة «فيديو»

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء بوابة حضارية جديدة لمدخل مدينة مرسى مطروح بالكيلو 21 وذلك فى إطار أعمال تطوير مدخل المدينة ليليق بالواجهة الحضارية والسياحية لمحافظة مطروح.ووجه المحافظ بالإسراع فى أعمال إنشاء بوابة مدخل مطروح الحضارية قبل بدء موسم الصيف السياحي واستقبال زوار المحافظة، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء.