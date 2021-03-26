مدبولى ووزيرا التعليم العالي والصحة يزورون مصابى حادث قطارى سوهاج

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيرا التعليم العالى والصحة إلى سوهاج.وأوضح المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه، توجهوا على الفور للمستشفيات لزيارة مصابى حادث تصادم القطارين.كان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء التعليم العالى والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، قبل ساعة تقريبا، لزيارة مصابى حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.وكلف مدبولى بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وستتم محاسبة المتسبب عن الحادث.وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.