السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا للإصابات بكورونا لأول مرة منذ سبتمبر

شهدت السعودية قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجلت 510 إصابات جديدة اليوم الجمعة وهي الاصابات التي تسجل لاول مرة منذ نهاية سبتمبر 2020.وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في المملكة إلى 387292 حالة مؤكدة، بزيادة 510 إصابات عن المسجلة أمس والتي بلغت 482 إصابة.ويعد عدد الإصابات المسجلة اليوم الجمعة الأعلى منذ 29 سبتمبر الماضي.وتم تسجيل 372 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 376203 حالات، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).كما أعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6637 حالة وفاة.وبلغ إجمالي الحالات النشطة 4452 حالة، منها 630 حالة حرجة.وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة أكثر من 84ر3 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.