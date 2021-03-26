مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

دعا المهندس ياسر عمر، أمين حزب "مستقبل وطن" بمحافظة أسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة، جميع أمناء اللجان النوعية والمراكز بالحزب إلى توجيه أبناء الحزب للتبرع بالدم، حيث سيتم نقل بعض مصابي حادث سوهاج ممن تستدعى حالتهم إلى مستشفيات أسيوط، وذلك كواجب إنساني.وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة كل أعضاء الحزب وقياداته ومسئوليه بأخذ زمام المبادرة، وأن يكونوا قدوة ومثلا يحتذى به أمام جموع المواطنين في مختلف مراكز محافظة أسيوط.ووجّه الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ أمين مساعد الحزب، بالأماكن المحددة للتبرع بالدم، وهي البنك الإقليمي بمنطقة الأربعين، ومستشفى الإيمان، ومستشفى أسيوط العام الشاملة.وكان المهندس ياسر عمر، أمين عام حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة المكتب وأمناء المراكز وجميع الأعضاء، قد نعوا شهداء حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.