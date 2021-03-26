الأنبا بشارة في زيارة رعوية لكنيسة مار جرجس بالمنيا

زار الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، كنيسة مار جرجس بعزبة طنطاوي في مركز أبو قرقاص بالمنيا، في إطار تفقده للرعايا التي تقيم الرياضات الروحية، استعدادًا لعيد القيامة.استقبل نيافته الأب القمص إبراهيم ذكي، راعي الكنيسة، وشعب الرعية، كما شارك بالحضور الأب متى رزق.وفي كلمته، أكد مطران إيبارشية أبو قرقاص أن الصلاة هي مدرسة النعمة التي تساعدنا أن نخوض التجارب والآلام وتقودنا حتى نختبر القيامة والعنصرة، لأنها نابعة من عمل الروح القدس بداخلنا.