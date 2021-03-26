رئيس الطائفة الإنجيلية: إنجازات السيسي راسخة بجميع المحافظات

زار القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مدينة طنطا لحضور حفل تكريم الطلاب المتفوقين والأمهات المثاليات، وافتتاح عدد من التجديدات وأعمال التطوير بمدارس السلام بمدينة طنطا التابعة للطائفة الإنجيلية.وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وهناء رشدي مدير مدارس السلام بطنطا، والمستشار أحمد عوني رئيس مجلس أمناء مدارس السلام وعدد من القساوسة والكهنة.حيث أكد القس أندريه زكي أنه عاشق للدولة المصرية ولثورة ٣٠ يونيو التي تعتبر نقطة تحول حقيقية في تاريخ مصر وجسدت المواطنة والتلاحم المصري وقبول الآخر، وأن ذلك يظهر جليا في تلاحم نسيج الأمة المسلمين والأقباط بمدارس السلام بطنطا، وأن الأطفال يتربون على حب الوطن والارتباط به ونحن نعمل على ذلك.وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي راسخة في كل محافظات مصر، وأنه شهد تطورا ملحوظا في مدينة طنطا خلال زيارته وان الشعب المصري يقف خلف قيادته الوطنية الرشيدة التي تنهض بوطننا.وأضاف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن الوحدة الوطنية تتجسد في مدينة طنطا والتلاحم الكبير بين عنصري الأمة والتلاميذ الأقباط والمسلمين بما يعكس وحدة الشعب المصري.وقام رئيس الطائفة الإنجيلية بتكريم الأمهات المثاليات وعدد من الطلاب المتفوقين رياضيا على مستوى الجمهورية في عدد من الرياضات المختلفة والاختراعات، وشهد مراسم ترسيم أحد القساوسة بمقر الكنيسة الإنجيلية بمدينة طنطا.