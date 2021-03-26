رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يبدأ برنامجًا وطنيًا لتطعيم شعبه ضد كورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:00 م
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلن رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي جاك صراف، اليوم الجمعة، أن لبنان سيبدأ عملية تطعيم مواطنيه بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" في الـ30 من مارس الجاري.

وقال صراف، في تصريحات خاصة لوكال أنباء "تاس" الروسية: إنه "سيتم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح لموظفي شركة طيران الشرق الأوسط في 30 مارس، في مركز طبي بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وستكون عملية التطعيم مجانية وتحت إشراف وزارة الصحة اللبنانية".

وأضاف أن "الدفعة الثانية من اللقاح، وعددها مائة ألف جرعة، ستصلنا من روسيا خلال شهر أبريل المقبل، على أن تليها دفعات، عدد كل منها 200 ألف جرعة كل ستة أسابيع".

يُشار إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ستصل جوًا إلى بيروت من الإمارات العربية المتحدة في اليوم السابق لبدء التطعيم، وسيتم استخدامه لتطعيم موظفي الشركات الخاصة.

وكان "صراف" قد صرح في وقت سابق بأن عملية تمويل شراء اللقاح الروسي "جاءت بمبادرة من القطاع الخاص"، وذلك بسبب "ضعف إمكانيات الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص معني بتأمين اللقاحات لمئات الآلاف من موظفيه الذين أجبرتهم جائحة كورونا على البقاء في منازلهم.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 بالمئة، ونسبة أمان عالية، فيما قدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح الروسي.

موضوعات متعلقة

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

الانتهاء من أعمال تكريك السفينة الجانحة بقناة السويس

النائب العام يصل لموقع حادث قطاري سوهاج


الصور

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

image description

جامعة أسيوط: مستعدون لعلاج مصابي حادث قطاري سوهاج

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطارى سوهاج لـ114

الانتهاء من أعمال تكريك السفينة الجانحة بقناة السويس

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

الروائي السوداني أمير تاج السر ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب» غدًا

حسن عبد الموجود: لم أستعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»

«كنوز الهيئة».. مبادرة لبيع الكتب بجنيه واحد فى معرض الإسكندرية

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟