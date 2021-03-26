لبنان يبدأ برنامجًا وطنيًا لتطعيم شعبه ضد كورونا

أعلن رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي جاك صراف، اليوم الجمعة، أن لبنان سيبدأ عملية تطعيم مواطنيه بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" في الـ30 من مارس الجاري.وقال صراف، في تصريحات خاصة لوكال أنباء "تاس" الروسية: إنه "سيتم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح لموظفي شركة طيران الشرق الأوسط في 30 مارس، في مركز طبي بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وستكون عملية التطعيم مجانية وتحت إشراف وزارة الصحة اللبنانية".وأضاف أن "الدفعة الثانية من اللقاح، وعددها مائة ألف جرعة، ستصلنا من روسيا خلال شهر أبريل المقبل، على أن تليها دفعات، عدد كل منها 200 ألف جرعة كل ستة أسابيع".يُشار إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ستصل جوًا إلى بيروت من الإمارات العربية المتحدة في اليوم السابق لبدء التطعيم، وسيتم استخدامه لتطعيم موظفي الشركات الخاصة.وكان "صراف" قد صرح في وقت سابق بأن عملية تمويل شراء اللقاح الروسي "جاءت بمبادرة من القطاع الخاص"، وذلك بسبب "ضعف إمكانيات الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص معني بتأمين اللقاحات لمئات الآلاف من موظفيه الذين أجبرتهم جائحة كورونا على البقاء في منازلهم.وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 بالمئة، ونسبة أمان عالية، فيما قدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من هذا اللقاح الروسي.