إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص وعشرات بالاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنًا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس ونقل إلى المستشفى، وأصيب اثنان بالقدم وتمت معالجتهما بالمكان.



وأشارت إلى أن مسيرة بيت دجن انطلقت من أمام المسجد الكبير في القرية، حيث توقف المشاركون أمام منزل الشهيد عاطف حنايشة الذي استشهد قبل أسبوع برصاص قوات الاحتلال، ثم توجهت المسيرة إلى منطقة الثغرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، حيث هاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت وزير الحكم المحلي الأسبق المهندس عيسى الجعبرى (٥٥ عامًا)، والنائب السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم قفيشة (٥٨ عامًا)، ومازن النتشة (49 عامًا)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، واعتدت على شقيقهما الثالث.



على صعيد آخر، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو 23 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبواب الأقصى.



وأضافت أن شرطة الاحتلال انتشرت على مداخل الأقصى والبلدة القديمة بالقدس، خاصة فى منطقة باب العامود وسط التدقيق في هويات الوافدين إلى الأقصى.

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب عشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن شرق مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية.