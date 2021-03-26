شاهد عيان: تعطل القطار المميز فى قرية الصوامعة سبب الحادث

شهدت قرية الصوامعة التابعة لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج حادثا مأساويا ظهر اليوم، حيث اصطدم قطار المكيف المتجه من الأقصر إلى القاهرة رقم 157 بأحد القطارات المميزة الذى تعطل فجأة، فيما تحطمت مقدمة القطار المكيف والعربات الأخيرة من القطار المميز.قال محمود عبدالرحيم، شاهد عيان، إنه أثناء أداء صلاة ظهر الجمعة بمسجد المقابر بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا، سمعنا حالة اصطدام شديدة فقطعنا الصلاة وجرينا على أصوات الصراخ والاستغاثات فوجدنا اصطدام القطار المكيف رقم 175 المتجه من الأقصر إلى القاهرة بمؤخرة القطار المميز الذى تعطل بالقرية.وأضاف: قام الأهالى على الفور بوضع جذوع النخل على ضفتى الترعة لعبور الأهالى والمسعفين لإنقاذ ضحايا القطار وبعد نصف ساعة هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإنقاذ الضحايا.ويضيف سيد عويس، من أهالي المنطقة، أنه أثناء وقوفه بالحقل الخاص به شاهد تعطل القطار المميز وكان متجها إلى القاهرة وبعد وقت شاهدنا القطار المكيف مسرعا حتى اصطدم بمؤخرة القطار المميز.وقال الحاج محمد من سكان قرية الصوامعة، إنه قام بسحب صاروخ من إحدى الورش المجاورة وقام هو وعدد من الشباب بتقطيع بعض الشبابيك لاستخراج عدد من الضحايا وفشلنا فى استخراج الباقى حتى حضور قوات من الحماية المدنية وانتظار أوناش السكة الحديد.وأضاف أحد المصابين أن القطار المميز حدث به عطل وبدأ وقوف متكرر من أول سوهاج ولم نشعر إلا على صرخات الأهالي وصوت اصطدام شديد.