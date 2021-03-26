سفير الاتحاد الأوروبى ينعى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج
الجمعة 26/مارس/2021 - 04:49 م
ا ش اطباعة
نعى رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر، ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، والذى وقع في وقت سابق اليوم الجمعة.
وقال سفير الاتحاد الأوروبى- فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- "من جميع أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة خالص تعازينا القلبية لأسر ضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج بصعيد مصر اليوم، وأطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".
وقال سفير الاتحاد الأوروبى- فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- "من جميع أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة خالص تعازينا القلبية لأسر ضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج بصعيد مصر اليوم، وأطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".