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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير الاتحاد الأوروبى ينعى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:49 م
جريدة الدستور
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نعى رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر، ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، والذى وقع في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى- فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- "من جميع أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة خالص تعازينا القلبية لأسر ضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج بصعيد مصر اليوم، وأطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

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