سفير الاتحاد الأوروبى ينعى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج

نعى رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر، ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، والذى وقع في وقت سابق اليوم الجمعة.وقال سفير الاتحاد الأوروبى- فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- "من جميع أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة خالص تعازينا القلبية لأسر ضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج بصعيد مصر اليوم، وأطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".