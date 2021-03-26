«الدفاع السعودية»: استهداف محطة جازان يؤكد رفض الحوثيين المبادرة

قالت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، إن الاعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية في جازان يؤكد رفض الحوثيين مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدة أن الاعتداء الحوثي يشكل تأكيدا للوصاية الإيرانية على قرارات الحوثيين.وقالت، "الاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، ومحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، تأكيد لرفض الميليشيا الحوثية الإرهابية مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتأكيد للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري".وأضافت: "سنتخذ الإجراءات لحماية مقدرات ومكتسبات المملكة.. الاعتداء الحوثي يظهر عبث الميليشيات لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن الاعتداء يستهدف الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية والتجارة العالمية وأمن الصادرات البترولية.