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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة خطيب مسجد بعد صلاة الجمعة في الوادي الجديد

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:39 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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توفي خطيب بمحافظة الوادي الجديد إثر أزمة قلبية، بعد أداء خطبة الجمعة بمسجد تنيدة التابع لمركز بلاط، وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقله إلى مستشفى بلاط المركزي حتى لفظ أنفاسة الأخيرة هناك.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بوفاة خطيب مسجد بعد أداء صلاة الجمعة مباشرة إثر أزمة قلبية مفاجئة، بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقله إلى مستشفى بلاط المركزي لمعرفة أسباب الوفاة.

وتبين وفاة حسين بكر حسين، من أهالي مركز بلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد، ويعمل واعظا وخطيبا بمديرية الأوقاف بمركز بلاط.

وأكد شهود عيان أن الخطيب كان يعاني من أمراض القلب، وخضع لعملية قلب مفتوح منذ فترة، وكانت له عملية أخرى بعد 6 أشهر، حيث شعر خطيب المسجد بتعب شديد بعد صلاة الجمعة مباشرة تحول على إثره لمستشفى بلاط المركزي حيث لفظ أنفاسة الأخيرة هناك.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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