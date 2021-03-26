رئيس جامعة الفيوم ينعى شهداء قطار سوهاج

تقدم الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، إثر تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وذلك اليوم الجمعة الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢١، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمنا الصبر والاحتساب، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.كما أشاد بكل الأجهزة المعنية التي سارعت بالتواجد في موقع الحادث، ومتابعته وتقديم الدعم المستمر على الفور، مؤكدًا أن هذه الحوادث لا تزيد الدولة المصرية إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، والنهوض بوطننا الغالي.