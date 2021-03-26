رئيس جامعة طنطا ينعى شهداء حادث قطارى سوهاج

‏قدم ‏الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا ونواب رئيس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، ومديرو المستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، خالص التعازي للشعب المصرى في شهداء حادث قطار سوهاج.ونعى رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الجمعة، ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث قطاري سوهاج، داعيًا الله ‏أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يتم الله ‏شفاء المصابين، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.