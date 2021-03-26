الرئيس الكيني: إجراءات إغلاق جديدة فى مواجهة موجة ثالثة من كورونا

أعلن الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، عن إجراءات إغلاق جديدة في مواجهة موجة ثالثة من إصابات "كوفيد- 19"، بعد ارتفاع الحالات في خمس مقاطعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.وقال كينياتا في خطاب متلفز: "كينيا في قبضة الموجة الثالثة من هذه الجائحة بحق. معدل الوفيات مدمر بكل المقاييس".وأضاف أن معدل الإصابة قفز من 6ر2% في بداية العام إلى حوالي 19% حاليا، ومن المرجح أن تبلغ الموجة الثالثة ذروتها في غضون 30 يوما، بواقع 3000 حالة يوميا.وحظرت الحكومة الكينية السفر من المقاطعات الخمس الأكثر تضررا، وإليها، وهي تشمل نيروبي وماشاكوس وكيامبو وكاجيادو وناكورو. كما علقت الحكومات التجمعات الدينية والسياسية والرياضية كذلك.