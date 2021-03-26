بدء رفع آثار حادث قطارى سوهاج بواسطة أوناش السكة الحديد (صور)

بدأت هيئة السكة الحديد في رفع آثار حادث قطاري سوهاج باستخدام الأوناش التابعة للهيئة، لتيسير حركة القطارات على الخط، كما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة.ووقع، صباح اليوم، حادث تصادم بين قطارين بمحطة طهطا في محافظة سوهاج، وقد وقع الحادث بين قطار vip٢٠١١ الذي اصطدم بقطار رقم ١٥٧ المميز، وكان قد وقع الحادث في صباح اليوم في تمام الساعة ١١:٤٢.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، وفاة ٣٢ مواطنا وإصابة ٦٦، وتوقفت حركة القطارات في الوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة ذهاب وعودة.وأكدت وزارة النقل أن سبب الحادث مجهولين قاموا بفتح بلف الخطر لبعض العربات وعليه توقف القطار، مما أدى إلى اصطدام القطار الثاني بموخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ أدى ذلك إلى انقلاب عدد ٢ عربة وحدوث إصابات ووفيات بين الأهالي.