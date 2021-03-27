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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ست بـ100 راجل.. مفردات السيدة فى الحارة المصرية

السبت 27/مارس/2021 - 10:27 ص
يسرى أبو القاسم
يسرى أبو القاسم
يسرى أبو القاسم يكتب
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كما ورد اسم الرجل فى العديد من الأمثال الشعبية أيضا ورد اسم المرأة سواء بمفردة المرأة أو الست.. فى هذه السطور نتناول الأمثال الشعبية والعبارات التى جاءت فيها كلمة الست.

ست الحبايب.
هو اللقب الأشهر للأم فى الحارة المصرية، وهو عنوان الأغنية الأشهر فى مصر والوطن العربى الخاصة بالأم والتى غنتها الفنانة فايزة أحمد وكتب كلماتها حسين السيد ولحنها محمد عبد الوهاب.

ست الستات.
عبارة مكونة من كلمتين وتعتبر لقبا للسيدة المحترمة لذا يعتبرها من حولها ست الستات أى سيدة النساء.

ست البنات.
هى عبارة خاصة بالفتاة المحترمة وتقال حين يرغب شاب فى خطبتها فيسأل عن سلوكها فيجيبه القائل فلانة دى ست البنات.. ومن العجيب أن كلمة ست التى يرجع أصلها لكلمة سيدة جاء فى أسماء بعض النساء وخاصة فى الصعيد مثل. ست أبوها. وست أخوات.

أجوزك ست ستها.
تقال هذه العبارة غالبا من قبل الام لإبنها حين تتعالى عليه خطيبته، قاصدة من ذلك أن يتركها ثم تجد له من هى أفضل منها.

ست بـ100 راجل.
تقال هذه العبارة على لسان الرجال والنساء بحق المرأة الجدعة بنت البلد التى كافحت من أجل تربية أبنائها فجعلت منهم رجالا أسوياء ومقابل ذلك حرمت نفسها من ملذات الحياة.

الست.
هو لقب خاص بكوكب الشرق أم كلثوم، حيث كان الجمهور يقول الست غنت كذا. فتعرف أنه يقصد أم كلثوم دون ذكر اسمها. وهناك عبارة شهيرة فى هذا الشأن قالها واحد من الجمهور. وهى "عظمة على عظمة يا ست.

الست المحترمة تقف وسط مئة راجل.
تقال هذه العبارة الدارجة بحق المرأة المحترمة التى تعمل وسط الرجال بمنتهى الحشمة والوقار ولا تعطى الفرصة لأحد من الرجال أن يقترب منها وكأنها رجل بينهم.

ست بيت.
لقب يخص المرأة غير العاملة داخل الحارة المصرية.

ستتها.
دوما ما نسمع عبارة اتجوزها فلان زينتها فى البيت. أى جعلها سيدة لها وقارها بعد أن كانت تعمل فى الشارع.

ست أشهر.
هو إفيه شهير جاء على لسان الفنان الراحل عبد الفتاح القصرى للفنانة زينات صدقى حين قال لها فى أحد الأفلام انت ست انت دانت ست أشهر.

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