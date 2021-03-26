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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

صلاة المسبحة الوردية بكنيسة القديسة تريزا في المحلة الكبرى

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:41 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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اجتمعت كنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى لصلاة المسبحة الوردية والتأمل في إنجيل الأحد.

وترأس القداس الأب جرجس أرمانيوس راعي الكنيسة، اليوم، ومعاونه الشماس أسامة أنيس، وبحضور عدد من أفراد الرعية وخدام الكنيسة والراهبات، وتلا القداس مدارس الأحد مع خدام الكنيسة وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

من جهته، التقى، صباح اليوم الجمعة، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، باجتماع أسرة القديس يوسف بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، بحضور الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، ومسئولي وأعضاء الاجتماع.

وألقى الأنبا باخوم الكلمة الروحية حول "سنة القديس يوسف"، التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس، كما دار الحديث أيضًا حول السنة الرعوية الجديدة "سنة العائلة".

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