العثور على قذائف ومخلفات حربية بسرت الليبية

وذكر منسق الفريق المحلي التابع للمنظمة الدنماركية في سرت، ناجي القلاي، في تصريحات لبوابة "الوسط" الليبية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على كميات هائلة من المخلفات الحربية غير المتفجرة خلال حملة واسعة للتفتيش بعدد من المناطق والأحياء والمنتزهات وجانبي الطرق وبالمنازل خلال الفترة منذ 2018 وحتى الآن.





وأشار إلى أنه تم جمع المخلفات في مكان واحد ووضع شريط لاصق لخطورة المكان إلى حين التخلص منها نهائيا، فيما تتواصل أعمال عمليات المسح لمختلف المزارع والمنتزهات والحدائق بسرت من خطورة المخلفات والألغام.

عثر فريق المنظمة الدنماركية (DCA)، المكلف بإزالة المخلفات الحربية والألغام بمدينة سرت الليبية وضواحيها، على قدائف "C5" وقدائف "آر بي جي" وقدائف هاون ومخلفات أخرى حية جاهزة للتفجير، خلال حملة البحث والتفتيش على مزارع بمنطقة السواوة والطويلة بضواحي سرت.