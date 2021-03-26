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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقل جثث ضحايا قطارى سوهاج لثلاجات الموتى بالمستشفيات (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:41 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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رصدت كاميرا "الدستور"، أثناء انتشال الجثث من داخل القطارين المصطدمين بمركز طهطا بسوهاج، قيام الأهالي بمعاونة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف في رفع الجثث وتفريغ متعلقات الجثث للتعرف عليهم.

فيما أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان، أنه أثناء مسير قطار "١٥٧" مميز الأقصر- الإسكندرية، ما بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار "٢٠١١" مكيف أسوان- القاهرة سيمافور ٧٠٩، واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار "١٥٧" مما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار "١٥٧" المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار "٢٠١١" وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء، وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

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