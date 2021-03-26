العراق يسجل 6490 إصابة و29 وفاة بكورونا

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه تم تسجيل 4495 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 736 ألفا و747 حالة، بنسبة شفاء 89.6%، فيما تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بإجمالي 14 ألفا و157 حالة وفاة.

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، 6490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 822 ألفا و95 إصابة.