رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الموريتاني يطلق حملة التلقيح ضد كورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:23 م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ
طباعة
أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، من مركز الاستطباب الموريتاني في نواكشوط عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في بلاده.

وذكر بيان رسمي أن عمليات التلقيح بدأت اليوم أولى مراحلها بالطواقم الطبية على مستوى نواكشوط لتنتقل خلال الأيام المقبلة إلى باقي المحافظات، على أن يستفيد منها لاحقا المسنون وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الهشة.

وأكد وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير حامد، خلال احتفالية شهدها الرئيس الغزواني وكبار الأطباء، أن هذا اللقاح ليس فيه أي ضرر على الصحة ولا تترتب عليه أي مضاعفات سلبية وله فاعلية مشهودة على مستوى العالم أجمع، مشيرا إلى أن هذه العملية بدأت بالطواقم الطبية باعتبارهم الجيش الأمامي في مواجهة هذا الوباء وفي طليعة من يواجه هذا الفيروس الفتاك.

وتلقى اللقاح الدكتور محمد ببها، كبير أساتذة الإنعاش في موريتانيا، والدكتور أنجاي آمادو ممادو، أخصائي "كوفيد" والأمراض المعدية وهما يشكلان أكبر مرجعية طبية.

وقال الوزير إن بلاده تسلمت خمسين ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني في إطار علاقات الصداقة القوية مع جمهورية الصين الشعبية.. وخمسة آلاف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي في إطار التعاون الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.. ودعا الأطباء جميعا إلى عدم تضييع فرصة التلقيح والإقبال بكثرة عليه، محذرين من مخاطر وباء "كوفيد" وما يترتب عليه من أضرار جسيمة على المستوى العالمي.

وأكد الدكتور محمد ببها نجاعة هذا اللقاح في مواجهة الموجة الثالثة المحتملة من وباء "كوفيد- 19".

وقال إنه وزميله أنجاي اختارا أن يكونا في طليعة من يتلقون اللقاح من الطواقم الطبية إدراكا منهما بخطورة هذا الوباء الفتاك من جهة، ولتشجيع الجميع على الإقبال عليه وعدم تضييع هذه الفرصة الهامة من جهة أخرى، مؤكدا عدم وجود أي مضاعفات سلبية لهذا اللقاح.

موضوعات متعلقة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

حقيقة صور هبوط أرضى بمحيط هرم خوفو يهدد المبنى بالانهيار


الصور

image description

جامعة أسيوط: مستعدون لعلاج مصابي حادث قطاري سوهاج

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

الروائي السوداني أمير تاج السر ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب» غدا

حسن عبد الموجود: لم أستعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»

«كنوز الهيئة».. مبادرة لبيع الكتب بجنيه واحد فى معرض الإسكندرية

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟