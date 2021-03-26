سمير صبري: سعيد بتكريمي.. وأحب «الدستور» وأحترم قلم «الباز» (فيديو)

قال الفنان سمير صبري إنه سعيد بتكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته العاشرة، والذي يقام اليوم الجمعة حفل افتتاح له داخل معبد الكرنك.وعبّر سمير صبري، في تصريحاته، عن سعادته بلقاء جريدة "الدستور" في فعاليات المهرجان، موجها كلمة إلى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، قائلا: "أحب محمد الباز وأحترم قلمه وجرأته".ويكرم المهرجان في دورته الجديدة الفنانة نادية الجندي وعددا كبيرا من النجوم العرب والأفارقة، إضافة إلى أن المهرجان يرأسه السيناريست سيد فؤاد، ومديرة المهرجان الأستاذة عزة الحسيني.وكانت آخر أعمال الفنان سمير صبري مشاركته في مسلسل "فالنتينو" مع الزعيم عادل إمام في رمضان الماضي.