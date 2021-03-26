أمير الكويت وولي عهده يعزيان الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

كما بعث كل من ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

‏بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج.