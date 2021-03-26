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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا: نصلى من أجل ضحايا حادث قطارى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:05 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ضحايا حادث الاصطدام الذي وقع اليوم بين قطاري سوهاج، مُضيفًا: وتصلي الكنيسة لكي يمنح الله القدير العزاء لأسر الضحايا وشفاءً تامًا للمصابين.

وأضاف البابا تواضروس الثاني في بيانه: الكنيسة إذ تثمن جهود الدولة المصرية في الارتقاء بكافة أدواتها، وتثق في قدرة مصر على الحيلولة دون وقوع مثل هذا الحادث والوقوف على أسباب معالجته، وسنظل نصلي دومًا لكي يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

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