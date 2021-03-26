البابا: نصلى من أجل ضحايا حادث قطارى سوهاج

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ضحايا حادث الاصطدام الذي وقع اليوم بين قطاري سوهاج، مُضيفًا: وتصلي الكنيسة لكي يمنح الله القدير العزاء لأسر الضحايا وشفاءً تامًا للمصابين.وأضاف البابا تواضروس الثاني في بيانه: الكنيسة إذ تثمن جهود الدولة المصرية في الارتقاء بكافة أدواتها، وتثق في قدرة مصر على الحيلولة دون وقوع مثل هذا الحادث والوقوف على أسباب معالجته، وسنظل نصلي دومًا لكي يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.