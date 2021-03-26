طوارئ بالمركز الطبى لسكك حديد مصر لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

قال الدكتور عاطف إمام، رئيس شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، إن المستشفى مستعد بالكامل بكل الأطقم الطبية، وذلك لاستقبال أي حالة من الإصابات الخاصة بحادث قطاري طهطا.وأضاف "إمام"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه متواجد داخل المستشفى، ورفع حالة الطوارئ بداخله، وذلك للاستعداد الكامل في حال احتياج الأمر لتوفير سرائر داخل المستشفى للمصابين.