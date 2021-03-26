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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إلغاء الفقرات الفنية فى افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:53 م
مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
حسين الجندي
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قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إلغاء الفقرات الفنية في افتتاح الدورة العاشرة بمعبد الكرنك اليوم الجمعة، على أن يبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج.

ومن المقرر أن يبدأ الافتتاح في الساعة التاسعة مساء اليوم، وتقدم الحفل المذيعتان تسنيم رابح من السودان ومريم الفرجاني من تونس، ويبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري لمصر، وتعقبه كلمة للممثل محمود حميدة، الرئيس الشرفي للمهرجان، ثم كلمة لرئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، ثم كلمة للدكتورة أماني الطويل عن اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة، كما يتحدث عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ليجماني افريكا للإعلان عن مفاجأة، ثم كلمة السيد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ثم  كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والتي ينوب عنها فيها الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار الوزارة لشئون السينما.

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