أسامة الأزهرى ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، ضحايا حادث قطاري سوهاج، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة.وتوجه مستشار رئيس الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم.ودعا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.