زاخاروفا: مزاعم الاتحاد الأوروبى بعدم الحاجة للقاح سبوتنيك V مسيسة

عبرت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن أمل موسكو بألا يؤثر موقف بعض المسئولين الأوروبيين السلبي من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في إجراءات تسجيل هذا اللقاح في الاتحاد الأوروبي.وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "لفتنا الانتباه إلى التصريحات التي أدلى بها على الملأ عدد من ممثلي المفوضية الأوروبية، بما في ذلك المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، ومفادها أن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة إلى المشتريات المركزية للعقار الروسي سبوتنيك V".ووصفت زاخاروفا هذه التصريحات بأنها "نهج مسيس"، معربة عن أملها ألا تؤثر هذه التصريحات على وتيرة النظر في الطلب الذي تقدمت به روسيا لتسجيل لقاحها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.. وأشارت زاخاروفا إلى أن المفوضية الأوروبية تواصل السير على نهجها الذي يتمثل في التعاون مع الشركات الغربية بشكل حصري فقط.واعتبرت زاخاروفا أن تصريحات بريتون دليل على وجود فوضى أيديولوجية كاملة في صفوف الشركاء الغربيين في ظل الوضع الذي لا يشك فيه أحد في فاعلية وسلامة سبوتنيك V.. كما أن الطلب العالمي على هذا اللقاح ينمو بشكل متصاعد، بما في ذلك من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسه.