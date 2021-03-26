رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زاخاروفا: مزاعم الاتحاد الأوروبى بعدم الحاجة للقاح سبوتنيك V مسيسة

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:00 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
ا ش ا
طباعة
عبرت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن أمل موسكو بألا يؤثر موقف بعض المسئولين الأوروبيين السلبي من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في إجراءات تسجيل هذا اللقاح في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "لفتنا الانتباه إلى التصريحات التي أدلى بها على الملأ عدد من ممثلي المفوضية الأوروبية، بما في ذلك المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، ومفادها أن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة إلى المشتريات المركزية للعقار الروسي سبوتنيك V".

ووصفت زاخاروفا هذه التصريحات بأنها "نهج مسيس"، معربة عن أملها ألا تؤثر هذه التصريحات على وتيرة النظر في الطلب الذي تقدمت به روسيا لتسجيل لقاحها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.. وأشارت زاخاروفا إلى أن المفوضية الأوروبية تواصل السير على نهجها الذي يتمثل في التعاون مع الشركات الغربية بشكل حصري فقط.

واعتبرت زاخاروفا أن تصريحات بريتون دليل على وجود فوضى أيديولوجية كاملة في صفوف الشركاء الغربيين في ظل الوضع الذي لا يشك فيه أحد في فاعلية وسلامة سبوتنيك V.. كما أن الطلب العالمي على هذا اللقاح ينمو بشكل متصاعد، بما في ذلك من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسه.

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع مصابى حادث قطارى سوهاج لـ91

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

الأرصاد: طقس السبت مائل للبرودة.. ونشاط للرياح أحيانًا

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية


الصور

image description

جامعة أسيوط: مستعدون لعلاج مصابي حادث قطاري سوهاج

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

الروائي السوداني أمير تاج السر ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب» غدا

حسن عبد الموجود: لم أستعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»

«كنوز الهيئة».. مبادرة لبيع الكتب بجنيه واحد فى معرض الإسكندرية

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟