9 قاطرات تبدأ سحب سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس

بدأت 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها "بركة 1"، و"عزت عادل"، في أعمال سحب السفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، الجانحة بقناة السويس، في محاولة جديدة لعملية تعويم السفينة عقب الانتهاء من أعمال التكريك.وتعد القاطرات وحدات بحریة ذات أبعاد صغیرة، ولكن بقدارت عالیة تستهدف شد دفع السفن، وتحتوي على ونش شد ذي قدرة مناسبة لحجم السفن.وكانت الكراكتان "مشهور"، و"العاشر من رمضان" انتهيا من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.