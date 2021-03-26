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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة بريطانية تكشف استجابة مناعية قوية من جرعة واحدة للقاح فايزر

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت دراسة بريطانية، اليوم الجمعة، أن جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لمرض "كوفيد-19" توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى، ويمكن أن توفر حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبقت لهم الإصابة بالفيروس.

وقررت بريطانيا في ديسمبر تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح في برنامجها للتطعيم إلى ما يصل إلى 12 أسبوعا، حيث يقول مسئولون إنهم واثقون في تحليلهم الذي خلص إلى أن الجرعة الأولى من لقاحي فايزر وأسترا زينيكا توفر بعض الحماية.

وخلصت الدراسة التي أجرتها جامعتا شيفيلد وأكسفورد بدعم من الاتحاد البريطاني لعلم مناعة فيروس كورونا وأعلنت، اليوم الجمعة، أن 99 بالمئة من الأشخاص تتولد لديهم استجابة مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر- بيونتيك.

وركزت الدراسة على الأطقم الطبية، خاصة النساء ممن تلقين جرعة واحدة من لقاح فايزر.

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