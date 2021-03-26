إعلان الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال مصابى حادث قطاري سوهاج

ووجه الدكتور الخشت، عميدة كلية طب قصر العينى، ومدير المستشفيات الجامعية إلى إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي حادث تصادم القطارين؛ وتقديم ما يلزم من خدمات علاجية، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أى جهة للمساندة في حال طلبها، ودعا رئيس جامعة القاهرة جميع المنتسبين للجامعة إلى التبرع بالدم لمصابى الحادث.كما عبر رئيس جامعة القاهرة، عن كامل الدعم والمساندة لأهالي الضحايا والمصابين، والوقوف في مساندة الدولة التي لا تتأخر عن أبنائها، وعزمها القوي والمستمر على إنهاء هذا النمط من الكوارث.