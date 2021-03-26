رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعلان الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال مصابى حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:53 م
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
ريم محمود _ اسراء جمال
طباعة
نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، مقدمًا خالص العزاء إلى أهالي وأسر الضحايا، سائلًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه الدكتور الخشت، عميدة كلية طب قصر العينى، ومدير المستشفيات الجامعية إلى إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي حادث تصادم القطارين؛ وتقديم ما يلزم من خدمات علاجية، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أى جهة للمساندة في حال طلبها، ودعا رئيس جامعة القاهرة جميع المنتسبين للجامعة إلى التبرع بالدم لمصابى الحادث.

كما عبر رئيس جامعة القاهرة، عن كامل الدعم والمساندة لأهالي الضحايا والمصابين، والوقوف في مساندة الدولة التي لا تتأخر عن أبنائها، وعزمها القوي والمستمر على إنهاء هذا النمط من الكوارث.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية


الصور

image description

جامعة أسيوط: مستعدون لعلاج مصابي حادث قطاري سوهاج

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

الروائي السوداني أمير تاج السر ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب» غدا

حسن عبد الموجود: لم أستعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»

«كنوز الهيئة».. مبادرة لبيع الكتب بجنيه واحد فى معرض الإسكندرية

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟