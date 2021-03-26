الروائي السوداني أمير تاج السر ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب» غدا

تستضيف الروائية د.رشا سمير الروائي السوداني المتميز أمير تاج السر، وذلك ضمن فعاليات مبادرة (كاتبان وكتاب) في حوار لايف وذلك في الشاعة ال 7 مساء غدا السبت ٢٧ من الشهر الجاري.يذكر أن "أمير تاج السر" طبيب وروائي، ترجمت معظم أعماله إلى الكثير من اللغات منها الانجليزية والفرنسية والايطالية وصلت روايته "صائد اليرقات"للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام ٢٠١١، كما وصلت روايته "زهور تأكلها النار" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2018م.وصدرله ١٧ عمل أدبي ما بين الرواية والقصة القصيرة..منها:"مهر الصياح- العطر الفرنسي- صائد اليرقات- إيبولا 76-أرض السودان.. الحلو والمر-طقس-زحف النمل- منتجع الساحرات-زهور تأكلها النار-قلم زينب (سيرة روائية)-ذاكرة الحكائين- نار الزغاريد- سماء بلون الحكائين-تعاطف">