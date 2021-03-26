رئيس الطرق الصوفية ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان المصري، الدكتور عبدالهادى القصبى، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، والذي أسفر عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 66 آخرين حتى الآن.وأكد أنه يتابع تداعيات الحادث مع الوزارات المعنية من أجل تقديم كافة المساعدات فى هذا الحادث الأليم وتوجه القصبى بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.