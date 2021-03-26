4690 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لكورونا في العراق.وأفادت الصحة العراقية، فى البيان اليومى، حول الحالة الوبائية، بأنها سجلت 4690 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 4495 حالة للشفاء.وأضافت الصحة فى بيانها أن 29 حالة وفاة جديدة بكورونا سجلت في كل المحافظات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".